В деле о подрыве автомобиля в Москве могут появиться новые фигуранты

Следствие считает, что у обвиняемого в подрыве автомобиля с военнослужащим в Москве Евгения Серебрякова могли быть сообщники, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В настоящее время эти сообщники устанавливаются.

Есть основания полагать, что у Евгения Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление, — отметил собеседник агентства.



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По его словам, покушение было хорошо спланировано. Преступник долго следил за жертвой, хорошо знал его маршруты передвижения и распорядок дня, отметил представитель правоохранительных органов.

Взрыв произошел утром 24 июля в Москве в припаркованном на Синявинской улице автомобиле Toyota Land Cruiser, два человека пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство было помещено в районе водительского сиденья под днищем машины. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении боеприпасов (ст. 30, ст. 105 и ст. 222 УК РФ).

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что исполнитель подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы является уроженцем Волгоградской области. По данным канала, мужчину зовут Евгений Серебряков, ему 30 лет.