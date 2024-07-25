В Москве задержали боевика «Аль-Каиды»*

Боевика «Аль-Каиды»* (организация признана в РФ террористической и запрещена) случайно поймали на западе Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, полицейские решили проверить документы 37-летнего мужчины и узнали, что он является преступником, объявленным в розыск по линии Интерпола.

По данным канала, подозрительного человека остановили на Мичуринском проспекте. После проверки паспорта выяснилось, что им оказался 37-летний Эльхан Ибрагимов. В 2013 году он уехал в Сирию, где вступил в местное отделение «Аль-Каиды»*. В 2019 году суд в Баку выдал санкцию на арест террориста и Ибрагимов сбежал в Россию через Казахстан.

В публикации отмечается, что в Азербайджане его обвиняют в организации преступного сообщества, а также вооруженных формирований.

Напомним, что накануне в Ессентуках сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировал выходец одной из стран Центральной Азии. Мужчина присягнул на верность «Исламскому государству» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и собирался устроить взрыв на местном автовокзале. Возбуждено уголовное дело о теракте.

* организация признана в РФ террористической и запрещена