Из детского сада сбежали трое воспитанников

В Улан-Удэ трое пятилетних детей нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Обстоятельства происшествия, которое случилось 24 июня, выясняет в настоящий момент полиция.

Воспитанники дошкольного учреждения в отсутствие охранника нашли ключ от калитки и беспрепятственно покинули территорию детского сада, — рассказали в пресс-службе ведомства.



Двоих их них привела обратно мама одного из детей, третьего — прохожий. С дошкольниками все в порядке.

Ранее стало известно, что в Перми перед судом предстанет тренер местной спортивной школы. Его воспитанники во время занятия сбежали на стройку и из хулиганских побуждений убили мальчика, скинув ему на голову кирпич.

До этого стало известно, что в детском садике на западе Москвы двухлетний ребенок уснул на надувном круге в бассейне и едва не погиб. Круг перевернулся, и малыш оказался под водой. Тонущего ребенка успел вытащить тренер. Он оказал ему первую помощь. Вскоре на место происшествия прибыла скорая помощь. Малыша увезли в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Детсад тем временем проверяет полиция.

Правоохранительные органы также проверяют детсад в уральском городе Первоуральске. Родители обвинили воспитательницу в физическом насилии над подопечными. Так, одна из воспитательниц накричала на мальчика и ударила тапком.