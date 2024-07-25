Летучая мышь залетела в квартиру и напугала жителя Подмосковья

В квартиру жителя подмосковного Орехово-Зуево залетела летучая мышь. Мужчина испугался животного и вызвал спасателей, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.

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Хозяин квартиры заметил мечущуюся по комнате летучую мышь, когда встал рано утром на работу.

«Обследовав жилплощадь, расположенную на восьмом этаже девятиэтажки, нетопырь приземлился на коробку под столом в одной из комнат, устроившись там, видимо, для дневного сна», — рассказали в ведомстве.



Из-за нехватки опыта в общении с таким млекопитающим мужчина вызвал спасателей. Специалисты поймали летучую мышь и выпустили ее на волю.

В июне летучая мышь проникла в одну из московских квартир. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня в квартире жилого дома на улице Адмирала Лазарева. Животное попало в жилье через окно и обосновалась на стене комнаты. Жильцы вызвали экстренные службы.