Житель Балашихи, подсыпавший яд родителям, мог отравить еще пять человек

Житель Балашихи, травивший химикатами мать и отчима, проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравления людей из близкого окружения — в том числе его бабушки, девушки и дяди. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале, молодой человек добавлял опасный химикат в морс.

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Ранее сообщалось, что с января по июнь 2024 года обвиняемый подсыпал в продукты родителям сильнодействующие химические вещества, чтобы убить их. Выявить преступление удалось благодаря камере наблюдения, установленной на кухне после обращения пострадавших в полицию.

На допросе 25-летний россиянин дал следователю признательные показания. Кроме того, он рассказал, что 3 февраля смертельно отравил своего друга. Находясь со знакомым в салоне автомобиля, отравитель угостил его ягодным морсом с химикатом — в результате пострадавший скончался. Молодому человеку предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых», — заявили в СК.



Как сообщает Telegram-канал Mash, отравитель мог использовать опасный химикат, который является основным компонентом антифриза. Среди предполагаемых жертв есть бабушка, которую внук также угощал отравленным морсом, его девушка, на которой отравитель экспериментировал с дозировками, и дядя.