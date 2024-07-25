Мужчина перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Мошенники обманули 30-летнего инженера крупного предприятия Омска на сумму более 2,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный и представился оператором связи, после чего ему на телефон пришло сообщение якобы с госуслуг о взломе личного кабинета. Тогда потерпевший сам позвонил по номеру, указанному в СМС, чтобы выяснить причину блокировки.

Ответивший «сотрудник госуслуг» перенаправил инженера на «коллегу из росфинмониторинга», который рассказал о взятых на имя мужчины кредитах и дал указания якобы для их аннулирования. В результате инженер взял новые кредиты и перечислил деньги якобы на безопасные счета. Обман вскрылся через месяц, когда мужчине пришли реальные сообщения из банков о необходимости внести платежи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Башкирии аферисты под видом инвесторов обманули пенсионерку на 11,5 млн рублей.