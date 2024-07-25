Суд рассмотрит жалобу на приговор американскому военному Блэку

Приморский краевой суд 19 августа рассмотрит апелляционную жалобу защиты американского военнослужащего Гордона Блэка, приговоренного во Владивостоке к трем годам и девяти месяцам колонии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

"В Приморском краевом суде рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Блэка на приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 19 июня назначено на 19 августа", - говорится в сообщении.



19 июня Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трём годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу о краже.

В начале июля адвокат Блэка подал апелляционную жалобу на приговор Первомайского районного суда и попросил передать уголовное дело на новое разбирательство.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб.