Бастрыкин: более 500 солдат ВСУ привлекли к ответственности за обстрелы Донбасса

Более 500 украинских боевиков привлечены к уголовной ответственности за преступления против мирного населения в Донбассе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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В их числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины, командиры воинских подразделений, осуществлявших обстрелы мирного населения. Уже осуждены более 350 украинских военных, в том числе представители украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Всего с 2014 года заведено более 5 тысяч уголовных дел о событиях на Украине в отношении 1 046 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины.

Бастрыки также указал, что в рамках общего уголовного дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов соединено почти три тысячи уголовных дел. По делу допрошены более 265 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч человек, в том числе 24 тысячи 340 детей.