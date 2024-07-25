СМИ: Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей

Российские следователи обнаружили в недавно освобождённой Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, из которых опознаны только 24.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела криминалистики регионального главка СК.

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«В истекшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это всё мирные граждане», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, из-за серьёзных разрушений для поиска погибших приходится привлекать тяжёлую технику.

Ранее в брошенной ВСУ части Торецка были найдены десятки тел мирных жителей.

Также об обнаружении тел со следами пыток в освобождённой Авдеевке сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.