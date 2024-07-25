Сотрудники МЧС в превентивных целях эвакуировали жителей в городе Билибино в Чукотском АО. Из-за повышения уровня воды в реке идет подтопление жилых домов.

В городе Билибино на Чукотке сотрудники МЧС помогают людям эвакуироваться. Спасатели оказали помощь 39 пострадавшим. В их числе два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

В местной школе развернули пункт временного размещения. Сейчас в нем находится семь человек, в том числе два ребенка.

Из-за повышения уровня воды на реке Каральвеем в зону подтопления попало пять домов. Из них два – многоквартирные с населением 48 человек. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали.