Жителя Хабаровска обвинили в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу (ВВО) пресекли деятельность жителя Хабаровска, который собирал информацию о военных. Его обвиняют в госизмене и содействии террористической деятельности, сообщили в УФСБ России по ВВО.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - проинформировали в управлении.



Отмечается, что 39-летний житель Хабаровска негативно относится к политическому строю РФ и является противником проведения специальной военной операции. Мужчина принял решение оказывать помощь Украине, через популярный интернет-мессенджер он вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Мужчина собирал информацию о действующих военнослужащих ВВО и сотрудниках органов ФСБ России Дальневосточного федерального округа. Особенный интерес представляли лица из числа командного состава войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности, военнослужащие, которым присвоили звание "Герой Российской Федерации". Кроме того, обвиняемый склонял группу военных Хабаровского гарнизона к выезду на территорию Украины для принятия участия в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" (организация признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена).

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.