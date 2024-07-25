Планировавший теракт в "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине

Михаил Дарий, который обвиняется в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево», хотел обучаться в академии разведки Украины, сообщает РИА Новости.

Свое желание он высказал в ноябре 2022 года. Как считает следствие, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции воздушной гавани, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале.

Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.