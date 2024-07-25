Мужчина, которого обвиняют в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве, был одним из лучших учеников в школе Уссурийска.

Это следует из данных, опубликованных на сайте лицея российского города.

«Поздравляем Серебрякова Евгения ученика 11 "В" класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9.09.2011 ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — говорится там.



Глава МВД Турции: полицейские задержали подозреваемого в подрыве машины в Москве

Обвиняемого в подрыве автомобиля, судя по данным образовательного учреждения, награждали различными дипломами. В частности, за призовые места в краеведческой конференции, за победу в региональном этапе олимпиады по экономике, за призовое место — в олимпиаде по экономике.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины.

После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его начали готовить к возможной экстрадиции. Соседи Серебрякова рассказали, что тот был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что Серебряков был странным, он жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Также выяснилось, что мужчина увлекался оружием.