В США полицейский убил темнокожую женщину из-за миски с водой в руках

CBS: в США полицейский убил женщину, посчитав опасной миску с водой в её руках
В США полицейский убил 36-летнюю темнокожую женщину в её же доме, посчитав опасной миску с водой в её руках.
Об этом сообщает CBS.
По данным телеканала, в полицию Иллинойса поступило сообщение о грабителях, после чего два офицера проверили район, однако никого не нашли.
После этого, как отмечается, они пошли к заявительнице — Соне Мэсси, пообщались на крыльце, а затем вошли в дом.
Во время разговора на кухне ситуация резко обострилась, когда Соня взяла в руки кастрюлю с кипятком. Полицейский Шон Грэйсон стал кричал на мать-одиночку. Женщина поставила ёмкость и подняла руки. Когда она снова потянулась за водой, Шон выстрелил ей прямо в лицо.
Шон, по данным CBS, не признает себя виновным в убийстве. Сейчас он в тюрьме ждёт суд.
В прошлом году в США полицейский застрелил мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору.