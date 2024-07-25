В США полицейский убил темнокожую женщину из-за миски с водой в руках

В США полицейский убил 36-летнюю темнокожую женщину в её же доме, посчитав опасной миску с водой в её руках.

Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала, в полицию Иллинойса поступило сообщение о грабителях, после чего два офицера проверили район, однако никого не нашли.

После этого, как отмечается, они пошли к заявительнице — Соне Мэсси, пообщались на крыльце, а затем вошли в дом.

Во время разговора на кухне ситуация резко обострилась, когда Соня взяла в руки кастрюлю с кипятком. Полицейский Шон Грэйсон стал кричал на мать-одиночку. Женщина поставила ёмкость и подняла руки. Когда она снова потянулась за водой, Шон выстрелил ей прямо в лицо.

Шон, по данным CBS, не признает себя виновным в убийстве. Сейчас он в тюрьме ждёт суд.

В прошлом году в США полицейский застрелил мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору.