Подрывник машины Серебряков является братом главреда российского СМИ

Задержанный в Турции Евгений Серябряков, который подозревается в подрыве автомобиля 24 июля в Москве, вполне вероятно является братом известного медиаменеджера. Алексей Серебряков в настоящий момент руководит одним из электронных СМИ в Краснодаре.

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«Я не в курсе происходящего и не могу выйти на связь с братом, поэтому не могу дать никаких комментариев», — приводит издание V1.ru слова главного редактора.



Знающие Евгения Серебрякова люди отметили, что он на самом деле является уроженцем Урюпинска и закончил Высшую школу экономики (ВШЭ), однако на фотографиях с оружием, распространенных СМИ, изображен не он.

Ранее пресс-служба московских судов сообщила о том, что Замоскворецкий районный суд заочно вынес решение об аресте Евгения Серебрякова по обвинению в покушении на убийство с использованием опасных методов.