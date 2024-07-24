Раскрыты детали крушения судна с россиянами вблизи Фолклендских островов

Власти Фолклендских островов незамедлительно отреагировали на сообщения о крушении рыболовецкого судна вблизи архипелага, но спасти всех членов экипажа не смогли. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на правительство островной территории.

Там отметили, что Морское управление архипелага получило сигнал о бедствии от рыболовецкого судна Argos Georgia с 27 членами экипажа 22 июля. Оно находилось примерно в 200 милях (322 километрах) к востоку от Порта-Стэнли. В тот же день около 16:00 по местному времени экипажу пришлось покинуть судно.

Сразу после получения сигнала власти островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, штаб вооруженных сил на Южно-Атлантических островах, Агентство морской и береговой охраны Великобритании, а также компания по рыболовным судам и другие рыболовные суда тесно сотрудничали в рамках операции по спасению, находившихся на потерпевшем судне людей.

К 23 июля им удалось спасти 14 членов экипажа Argos Georgia. Их всех отправили в Порт-Стэнли, где им предстоит пройти медицинское обследование. Еще девять человек погибли, а четверо пропали без вести.

На судне находилось восемь россиян. Четверо из них выжили, трое погибли, а еще один пропал без вести.

В настоящее время поисково-спасательные работы на море прекращены из-за неблагоприятных погодных условий. Их возобновят, когда это станет возможным.