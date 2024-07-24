Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков в социальной сети писал свое имя на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Профиль "ВКонтакте", предположительно, принадлежащий фигуранту дела, назван по-украински - "Євген Серебряков". При этом основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети", — говорится в публикации.



24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Что известно о взрыве автомобиля в Москве к этому часу

Серебрякова обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале "Газеты.Ru".