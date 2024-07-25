Годовалый ребенок выпал из окна в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области годовалый ребенок получил травмы, выпав из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ванеева, годовалый ребенок упал с высоты второго этажа, забравшись на подоконник. По данным местных СМИ, очевидцы немедленно вызвали скорую, прибывшие медики оказали пострадавшей первую помощь.

Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести, за ее жизнь борются врачи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел из окна шестого этажа. Семилетняя девочка выжила, она доставлена в медицинское учреждение. О характере повреждений и состоянии ребенка информация отсутствует. Известно, что во время инцидента мать пострадавшей находилась дома, в квартире также были еще двое несовершеннолетних детей.