Что известно о взрыве автомобиля в Москве к этому часу

24 июля на Синявинской улице на севере Москвы произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser. Мы собрали все важное, что известно об инциденте к этому часу.

Как рассказали в оперативных службах, взрыв произошел после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате детонации они оба остались живы, но пострадали — мужчине оторвало ступни, а женщина получила осколочные ранения. Оба пострадавших были госпитализированы. Кроме того, взрыв повредил стоящие рядом автомобили.

Позже в правоохранительных органах рассказали, что до приезда «скорой» пострадавшим оказали первую помощь прохожие.

«Сразу после того, как произошел взрыв, находящиеся вокруг люди бросились на помощь водителю и его пассажирке. Очевидцы вынесли его из салона, а также помогли выйти его жене. Они поддерживали ее и не давали потерять сознание», — сообщает источник.



На место происшествия выехали следователи и эксперт медицинской и взрывотехнической службы. Было установлено, что причиной детонации стало взрывное устройство. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), а также по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов». Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования взрыва.

Следствие также озвучило возможную версию покушения — служебная деятельность владельца. В СМИ появилась информация о том, что автомобиль принадлежал офицеру Минобороны Андрею Торгашову, который ранее служил в ГРУ. Однако позже эта информация была опровергнута самим Торгашовым — он заявил, что находится в полном порядке, проживает в другом месте и никогда не владел автомобилем Toyota Land Cruiser. Выяснилось, что пострадавшим оказался полный теска Торгашова, который является военнослужащим и участником СВО.

Позже директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подозреваемый в организации подрыва мог сбежать в Турцию. По его словам, российские правоохранители обратились к местным силовикам. Кроме того, была составлена ориентировка на подозреваемого. По поручению руководителя главного следственного управления СК России по Москве дело о взрыве передали в управление особой важности.

Бортников: исполнитель подрыва в Москве сбежал в Турцию

В это время на месте происшествия закончили свою работу саперы. Они провели поиск дополнительных взрывчатых веществ, в том числе в соседних припаркованных автомобилях, на парковке и детской площадке.

«В настоящее время саперы провели на месте взрыва работы по поиску взрывчатых веществ, в ходе которых применялся специальный робот. Он позволил из взорвавшейся иномарки извлечь осколки. Они упакованы и вывезены», — рассказали в правоохранительных органах.



После этого глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в турецком Бодруме был задержан подозреваемый в организации взрыва. По его словам, задержанным оказался гражданин России Евгений Серебряков, прибывший в Бодрум в 09:40 по мск. Когда планируется передача задержанного России, Ерликая не уточнил.