Вылет рейса «Аэрофлота» Каир – Москва задерживается по техническим причинам

Рейс «Аэрофлота» из Каира в Москву задерживается по техническим причинам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Вылет рейса SU401 Каир – Москва за 24 июля 2024 года задерживается по техническим причинам. Авиакомпания ожидает разрешения на вылет воздушного судна от местных авиационных властей», – говорится в сообщении.



Как отмечается, на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания. Представитель авиакомпании взаимодействует с пассажирами.

Ранее в ряде Telegram-каналах сообщалось, что рейс задерживается на четыре часа. Пассажиры пожаловались на жару и духоту в маленьком зале ожидания.