Появились подробности о подрывнике машины в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что исполнитель подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы является уроженцем Волгоградской области. По данным канала, мужчину зовут Евгений Серебряков, ему 30 лет.

Как пишет SHOT, мужчина увлекается оружием, работал в банковской сфере, а также искал работу менеджером. Авторы канала обратили внимание, что имя волгоградца прописано в социальных сетях на украинском языке.

Кроме того, утверждает SHOT, Серебряков проживал в Пресненском районе Москвы в съемной квартире, расположенной в 25 километрах от места, где произошел взрыв. В публикации отмечается, что у него есть коты. Соседи рассказали каналу, что мужчина всегда вел себя тихо и создавал впечатление интеллигентного человека.

Бортников: исполнитель подрыва в Москве сбежал в Турцию

В настоящий момент Серебряков проходит по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также убийстве двух и более лиц общеопасным способом, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следует из ходатайства, зарегистрированного в Замоскворецком суде Москвы.

Мужчину задержали в турецком Бодруме. По словам министра внутренних дел республики Али Ерликая, полиция работала по запросу российского подразделения Интерпола.