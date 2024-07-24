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Появились подробности о подрывнике машины в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что исполнитель подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы является уроженцем Волгоградской области. По данным канала, мужчину зовут Евгений Серебряков, ему 30 лет.

Появились подробности о подрывнике машины в Москве
© РИА Новости

Как пишет SHOT, мужчина увлекается оружием, работал в банковской сфере, а также искал работу менеджером. Авторы канала обратили внимание, что имя волгоградца прописано в социальных сетях на украинском языке.

Кроме того, утверждает SHOT, Серебряков проживал в Пресненском районе Москвы в съемной квартире, расположенной в 25 километрах от места, где произошел взрыв. В публикации отмечается, что у него есть коты. Соседи рассказали каналу, что мужчина всегда вел себя тихо и создавал впечатление интеллигентного человека.

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В настоящий момент Серебряков проходит по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также убийстве двух и более лиц общеопасным способом, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следует из ходатайства, зарегистрированного в Замоскворецком суде Москвы.

Мужчину задержали в турецком Бодруме. По словам министра внутренних дел республики Али Ерликая, полиция работала по запросу российского подразделения Интерпола.

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