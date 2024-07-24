СК завершил следственные действия по делу генерала Попова

Следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова, экс-командующего 58-й армией, и бизнесмена Сергея Моисеева в настоящий момент завершены, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, ранее суд перевел из СИЗО под домашний арест Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева», — уточнил Бастрыкин.



Напомним, что по версии следствия, военачальник причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожья в порядке предоставления гуманитарной помощи.