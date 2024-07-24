Отец раскрыл подробности исчезновения 15-летней дочери в Омске

Москвич Сергей Алешкин раскрыл подробности загадочного исчезновения 15-летней дочери в Омске. Об этом пишет портал NGS55.

По данным портала, школьница пропала в городском парке в понедельник, 22 июля.

Мужчина отметил, что в тот день они собирались лететь домой. До самолета оставалось 40 минут и они решили погулять по парку, пройтись вдоль озера.

Девочка взяла ручную кладь и заявила, что хочет пройтись самостоятельно. Через некоторое время родители позвонили ребенку, она не откликнулась на звонок. Его супруга направилась на поиски, но не смогла ее найти.

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Алешкин пояснил, что дочка — девочка домашняя и неконфликтная, всегда держит телефон включенным, даже в том случае, если обижена на родителей. В случае, если гаджет разряжен, то может подойти к другим людям, попросить о звонке.

«Если она этого не делает, значит, у нее возможности такой нет. Значит, она в какой-то беде, в опасности, поэтому ее надо искать», — подчеркнул отец пропавшей москвички.



Журналисты уточнили, что в настоящее время в поисках школьницы задействованы волонтеры, полиция, операторы беспилотников, водолазы.