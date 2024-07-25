Подозреваемый в подрыве авто в Москве пытался бежать из Турции

Задержанный в Турции россиянин, которого подозревают в подрыве внедорожника на севере Москвы, собирался на морском судне бежать в Грецию, сообщает TRT Haber. Турецкие спецслужбы вычислили подозреваемого по камерам наблюдения в аэропорту Бодрума.

В Турции выяснили, что мужчина выехал из аэропорта на арендованной машине. Слежку за ним вели на протяжении 50 километров, после чего задержали.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля во дворе одного из жилых домов на улице Синявинской в северной части столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Взрывное устройство было расположено под сиденьем автомобиля, его мощность предварительно оценивается в 0,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Изначально ряд СМИ сообщил, что машина принадлежала российскому офицеру Андрею Торгашову. В разговоре с RT он опроверг эту версию, заявив, что у него никогда не было Toyota Land Cruiser, а в данном районе он вообще не проживает. Торгашов добавил, что с ним все хорошо, он находится на работе.