Стало известно, какие статьи инкриминировали подрывнику из Москвы

Россиянин Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины в Москве, проходит по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также убийстве двух и более лиц общеопасным способом, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следует из ходатайства, зарегистрированного в Замоскворецком суде Москвы.

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Серебряков Е.Н. <...> Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ), — сказано в сообщении.



Серебрякова задержали в турецком Бодруме. По словам министра внутренних дел республики Али Ерликая, полиция работала по запросу российского подразделения Интерпола. Telegram-канал «112» опубликовал видео задержания предполагаемого подрывника. По данным канала, мужчина прилетел рейсом Москва — Бодрум в 09:40 по местному времени.

Ранее стало известно, что военнослужащий Андрей Т., пострадавший при взрыве джипа, выжил благодаря перевязке, которую он сделал сам. Мужчина быстро среагировал, несмотря на тяжелейшее ранение, отрыв ступней и контузию. На опубликованных кадрах видно, как сразу после взрыва мужчина снял рубашку, начал оборачивать ноги тканью и туго стягивать ее.