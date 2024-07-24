Появились подробности задержания организатора взрыва машины в Москве

В сети появились подробности задержания подозреваемого в организации взрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации источника, в 5:37 мужчина вылетел из аэропорта Внуково чартерным рейсом до турецкого Бодрума. При этом мужчина прибыл в аэропорт почти под окончание регистрации — при себе у него была ручная кладь. Также отмечается, что от места взрыва он уехал около 2:40, сразу после установки взрывного устройства под днищем Toyota Land Cruiser.

Напомним, что 24 июля в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В момент взрыва внутри находился водитель и пассажир — оба они остались живы, но получили тяжелые ранения.

Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции

Согласно предварительной информации, детонация произошла из-за взрывного устройства. Позже в ФСБ сообщили, что подозреваемый скрылся в Турции. Через какое-то время глава МВД Турции сообщила о задержании подозреваемого.