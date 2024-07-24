Бастрыкин: Завершены следственные действия по делу в отношении генерала Попова
В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, фигуранты сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.
По данным следствия, отметил председатель СКР, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.