Бастрыкин: Завершены следственные действия по делу в отношении генерала Попова

В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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По его словам, фигуранты сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.

По данным следствия, отметил председатель СКР, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.