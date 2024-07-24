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Бастрыкин: Завершены следственные действия по делу в отношении генерала Попова

В настоящее время уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин: Завершены следственные действия по делу в отношении генерала Попова
© РИА Новости

По его словам, фигуранты сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.

По данным следствия, отметил председатель СКР, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

"Изделия были вывезены со склада, затем реализованы третьим лицам в другом регионе. Попову также вменяется служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию", - пояснил Бастрыкин.
Происшествия
Сергей Моисеев
Иван Попов
Александр Бастрыкин
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