СМИ: Задержать виновного в подрыве машины в Москве помогли американцы

Задержать автора подрыва автомобиля в Москве Евгения Серебрякова в Турции помогли американцы. Об этом в среду, 24 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

— Задержать диверсанта Евгения Серебрякова в Турции помогли американцы. Разведуправление Интерпола связалось с Массачусетским технологическим институтом. По всей видимости, чтобы воспользоваться ИИ в ходе сканирования записей в аэропорту, — говорится в публикации.



Кроме того, уточняется, что подрывник прилетел в Турцию еще до того, как российские следователи прислали ориентировку на него.

Мужчину пришлось искать по записям с камер видеонаблюдения, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции

Ранее глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников подтвердил, что исполнитель сегодняшнего подрыва автомобиля в Москве сбежал в Турцию и сейчас находится там.

Был установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления. Его на данный момент осматривают следователи.

Офицер Андрей Торгашов опроверг информацию о том, что пострадал при взрыве во внедорожнике на севере Москвы. До этого стало известно, что водителю оторвало части ног во время взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser.

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва машины. Пострадавшего вытащили из Land Cruiser и накрыли одеялом. На месте происшествия появилась его мать. Она принялась расспрашивать очевидцев, жив ли ее сын.