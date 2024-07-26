Один человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа на Ямале

Уголовное дело возбуждено о нарушении требований промышленной безопасности после происшествия на месторождении в ЯНАО. В результате происшествия погиб один человек, сообщили в СУ СК по региону.

"Пуровским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан). По данным следствия, 26 июля 2024 года около 03:00 (01:00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на месторождении Пуровского района, при котором погиб один рабочий и еще несколько человек получили травмы", - говорится в сообщении.



Как сообщили в прес-службе прокуратуры по ЯНАО, по предварительным данным, на Восточно-Уренгойском месторождении на Ямале произошел взрыв.