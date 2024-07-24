Почему отец убил красавицу-дочь и выбросил в реку: «Понял, что шансов нет»

В Магнитогорске задержан 64-летний мужчина, обвиняемый в убийстве любимой дочери. Ее тело нашли в реке Урал. На теле блондинки были следы насильственной смерти – пробита голова, руки и ноги связаны веревкой.

«Оперативники и следователи в кратчайшие сроки опросили родственников, знакомых погибшей и жильцов многоквартирного дома, в котором проживала горожанка. В результате анализа собранных данных был установлен круг лиц, с которыми погибшая общалась накануне. Полицейские не прекращали работу ни на минуту, шаг за шагом приближаясь к установлению всех обстоятельств произошедшего. В результате преступный след привел стражей порядка к самому заявителю – отцу найденной в реке женщины», – рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.



Тело Александры нашли в реке, оно было замотано в мешок. Саша была очень красивой девушкой. Ее обожали родители, сама она растила дочку. Мужчины сходили по Александре с ума. Но та не стремилась выйти замуж, старалась побольше заработать в турагентстве и проводила свободное время с ребенком.

Но потом девушку как подменили. Она уволилась, ссорилась с родителями и пропадала с новыми знакомыми. А затем начались долги. На Сашу подавали в суд вчерашние клиенты, которые утверждали, что та взяла деньги за путевки и не вернула, долги требовали ее знакомые и даже близкие друзья.

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Все они приходили к родителям Саши в дом на улице Калмыкова. Тем ничего не оставалось, как выплачивать долги дочери. Потом появлялась сама Александра и с порога просила денег. Умоляла, плакала, и сердца мамы и папы не выдерживали – они снова и снова платили за нее. В роковой день Саша опять явилась просить денег.

«Ее папа, видимо, думал, что сейчас решит ее проблемы, и дочка возьмется за ум. Это сначала. Но потом понял, что шансов нет. Саша будет просить все больше и больше, пока им с женой не придется продать единственную недвижимость. А на них была еще дочь Александры. Это был тупик», – рассказал знакомый девушки с прежнего места работы.



Разговор с папой о деньгах проходил на повышенных тонах. В какой-то момент дочь подняла руку, чтобы ударить отца по лицу. В ответ тот начал ее душить. Потом в гараже под домом он добил ее молотком, замотал мертвое тело в мусорные мешки, привязал к ним груз и выбросил в реку. А после этого пришел в полицию и сказал, что у него пропала дочь.

Мужчине уже предъявлено обвинение, и он дал признательные показания. По словам знакомых, на преступление отца толкнул образ жизни дочери.

«Она занимала и занимала деньги. И дело тут не в игромании, как писали. Хотя и азартные игры Саша тоже любила. Но средства ей нужны были на наркоту. Так мне сказали знакомые. Она подсела и очень изменилась – теперь ничего, кроме наркотиков, ее не интересовало», – рассказал друг девушки.



Пагубная страсть рассорила Александру с близкими друзьями и подругами, родителями и привела к гибели в 31 год.