Суд поставил точку в деле священника-похитителя из Петербурга

Настоятеля петербургской церкви Василия Бойко осудили за заказ на похищение прихожанина, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Священника приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Будучи настоятелем прихода храма священномученика Иерофея, епископа Афинского, Бойко решил организовать похищение недоброжелателя. Священник действовал из опасений, что его отстранят от богослужений в связи с аморальным поведением.

Бойко не хотел похищать человека самолично и за 45 тысяч рублей попросил знакомого найти исполнителя. Приятель получил 25 тысяч, но не стал помогать в преступлении и рассказал о планах Бойко жертве несостоявшегося похищения.

Священник частично признал вину. Суд оправдал Бойко по статье о разбое, но признал священника виновным в похищении человека. Бойко взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Екатеринбурге арестовали 28-летнего Максима Лавелина, обвиняемого в похищении двоих подростков 15 и 16 лет. Один из подростков оказался сыном гендиректора одной из финансовых организаций. Похитителю грозит до 12 лет лишения свободы. Дело на свой контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.