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Суд поставил точку в деле священника-похитителя из Петербурга

Настоятеля петербургской церкви Василия Бойко осудили за заказ на похищение прихожанина, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Священника приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Суд поставил точку в деле священника-похитителя из Петербурга
© РИА Новости

Будучи настоятелем прихода храма священномученика Иерофея, епископа Афинского, Бойко решил организовать похищение недоброжелателя. Священник действовал из опасений, что его отстранят от богослужений в связи с аморальным поведением.

Бойко не хотел похищать человека самолично и за 45 тысяч рублей попросил знакомого найти исполнителя. Приятель получил 25 тысяч, но не стал помогать в преступлении и рассказал о планах Бойко жертве несостоявшегося похищения.

Священник частично признал вину. Суд оправдал Бойко по статье о разбое, но признал священника виновным в похищении человека. Бойко взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Екатеринбурге арестовали 28-летнего Максима Лавелина, обвиняемого в похищении двоих подростков 15 и 16 лет. Один из подростков оказался сыном гендиректора одной из финансовых организаций. Похитителю грозит до 12 лет лишения свободы. Дело на свой контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Происшествия
Василий Бойко
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
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