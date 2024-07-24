Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в полтавской Котельве

На военном объекте ВСУ, расположенном в поселке Котельва (Полтавская область), в минувший вторник вечером произошел мощный взрыв. В социальных сетях появились фотографии и видеокадры, снятые на месте происшествия.

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Видно, что в небо на несколько десятков метров поднялось огненное облако в форме гриба. Местные источники сообщают, что сдетонировали хранившиеся на территории части боеприпасы, после чего начался масштабный пожар. Данных о пострадавших пока нет, как и неизвестно, что стало причиной этого инцидента.

Жители населенного пункта возмущены тем, что рядом с ними хранились снаряды, они требуют провести расследование, наказать ответственных и убрать склад за пределы густонаселенного поселка.