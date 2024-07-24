Бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве передали в собственность государства

Столичный бизнес-центр «ЗИЛ», принадлежавший экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передали в собственность государства. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

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Бизнес-центр находится на Автозаводской улице. Отмечается, что его передача на ответственное хранение государства поможет возместить ущерб, причиненный бизнесменом из-за неуплаты налогов в особо крупном размере.

— Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда, — пояснили в пресс-службе ФССП.



В марте бывший владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин получил девять лет колонии общего режима по делу о растрате. Хотина обвинили в растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, он и топ-менеджеры «Югры» в период с 2014 по 2017 год смогли сообща оформить на подконтрольные фирмы несколько кредитных договоров, которые позволили вывести денежные средства из банка.

18 июля на баланс государства перевели еще три бизнес-центра, принадлежавших Хотину.