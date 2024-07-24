Трое детей сбежали из детского сада в Бурятии
В Бурятии трое детей сбежали из детского сада при помощи электронного ключа.
В Бурятии трое детей открыли электронный замок и покинули территорию детского сада в Улан-Удэ.
В настоящее время по данному факту начата служебная проверка. Предстоит выяснить, где дети взяли ключ с электронным чипом
Стало известно, что двое детей были доставлены в детский сад мамой одного из них, третьего ребенка привел прохожий, сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД по Бурятии.
В отношении ответственных за безопасность детей по итогам проверки будет принято решение в рамках трудового законодательства.