Трое детей сбежали из детского сада в Бурятии

В Бурятии трое детей сбежали из детского сада при помощи электронного ключа.

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В Бурятии трое детей открыли электронный замок и покинули территорию детского сада в Улан-Удэ.

В настоящее время по данному факту начата служебная проверка. Предстоит выяснить, где дети взяли ключ с электронным чипом

Стало известно, что двое детей были доставлены в детский сад мамой одного из них, третьего ребенка привел прохожий, сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД по Бурятии.

В отношении ответственных за безопасность детей по итогам проверки будет принято решение в рамках трудового законодательства.