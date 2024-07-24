Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что организатор взрыва автомобиля в Москве скрылся в Турции. Об этом сообщает Life.

По словам главы ФСБ, ведомство сейчас работает с турецкими правоохранителями для поиска и задержания подозреваемого.

Стала известна личность пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

«Работаем с Турцией... Посмотрим», — заявил он.



24 июля в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В момент взрыва внутри находился водитель и пассажир — оба они остались живы, но получили тяжелые ранения. Согласно предварительной информации, детонация произошла из-за взрывного устройства.