Адвокат Блиновской допустил освобождение блогерши от наказания

Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов, вменяемой в вину блогерше Елене Блиновской, истек, она может быть освобождена от уголовной ответственности, заявил ее адвокат Булат Солтоханов.

«Срок давности по обвинению по части 2 статьи 198 УК РФ истек 15 июля», – сказал защитник Блиновской, передает РИА «Новости».



В связи с этим блогершу могут освободить от наказания по этой статье, пояснил Солтоханов. Это решение может принять следователь или суд.

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что блогер сократила долги по налогам до 677 млн рублей.