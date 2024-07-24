Повар столичного ресторана напал с ножом на коллегу

Полицейские задержали на западе Москвы повара, который с кухонным ножом напал на коллегу. Об этом в среду, 24 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел в кафе на улице Ивана Франко. Во время рабочей смены между двумя поварами разгорелась перепалка. В какой-то момент один из них схватил со стола кухонный нож и вонзил его в спину коллеге.

Потерпевшего госпитализирова, 22-летнего нападавшего задержали. Злоумышленника заключили в СИЗО, предъявив ему обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

— Установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, — заключила Нефедова.



Другой случай произошел на юго-западе Москвы. Полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на девушку с коляской. Позднее выяснилось, что потерпевшая была его супругой.