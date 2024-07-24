Блиновская в суде назвала себя патриотом России

Блогер Елена Блиновская на заседании суда назвала себя патриотом России и заявила, что попала в СИЗО из-за показаний подруги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По словам корреспондента SHOT, адвокаты в суде предлагали отпустить Блиновскую домой «волевым решением». Они заявили, что умысла не платить налоги у блогера не было, но ее подвели люди, которым она доверилась.

Стало известно, чем занимается муж Блиновской в зоне СВО

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии Следственного комитета, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.

Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но позже ей ужесточили меру пресечения, отправив в изолятор. Фигурантом дела также стал муж блогера.

На заседании 24 июля Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа. Защита блогера сообщила ТАСС, что планирует обжаловать это решение. Адвокат Наталия Сальникова заявила, что ее подзащитная выплатила более 230 миллионов рублей налоговой задолженности.