Мигранты устроили массовую драку в Татарстане

В Республике Татарстан приезжие подрались с местными. В стычке участвовали несколько десятков человек.

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Иностранцы устроили массовую драку с местными жителями в городе Набережные Челны в Республике Татарстан.

Конфликт, в котором участвовали около 30 человек, произошел во дворе одного из жилых домов города. Массовая драка вскоре распалась на отдельные эпизоды, были слышны громкие крики. О том, получил ли кто-то из конфликтовавших серьезные травмы, информации не поступало.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о его расследовании, сообщает СК.