Telegram-канал «112» сообщает, что силовикам удалось установить личность человека, организовавшего взрыв авто российского военного в Москве. По данным «112», преступник действовал по заданию украинских спецслужб.

По информации Telegram-канала, этот человек установил взрывчатку под водительское сидение авто. Подрыв он осуществил дистанционно. Источник «112» утверждает, что преступник покинул Россию и отправился в Турцию.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сдетонировал неустановленный предмет, размещенный в припаркованном автомобиле.

В результате пострадали два человека - мужчина и женщина. СМИ сообщили, что автомобиль принадлежит российскому военному.