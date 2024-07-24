Магнитогорец убил дочь и выбросил ее труп в реку из-за ее долгов

Житель Магнитогорска Челябинской области, обвиняемый в убийстве дочери Александры Бровкиной, труп которой нашли замотанным в мешок в реке Урал, предварительно, пошел на преступление из-за растущих долгов дочери. Как рассказал URA.RU источник, женщина постоянно клянчила у него деньги, чтобы с кем-то рассчитаться. При очередном таком случае терпение мужчины кончилось.

«Между мужчиной и его дочерью произошла ссора из-за долгов, для закрытия которых женщина постоянно просила у него деньги. При этом сумма задолженности становилась только больше, а бюджет семьи — меньше. Тогда терпение мужчины закончилось, и он решился на убийство», — рассказал источник.



Как сообщили в правоохранительных органах, еще дома мужчина начал душить дочь. После в гараже добил ее молотком. После чего замотал ее тело в мусорные мешки, привязал к ним груз и выбросил в реку. После же обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

«Полицейские не прекращали работу ни на минуту, шаг за шагом приближаясь к установлению всех обстоятельств произошедшего. В результате преступный след привел стражей порядка к самому заявителю», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.



В региональном управлении СКР по данному факту сразу после обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). В настоящее время отцу женщины предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Труп Бровкиной обнаружили в мешке, вытащенном из реки Урал. Травмы говорили о криминальном характере смерти: тело было связана, а голова пробита. Рассматривали версии, что ее убили коллекторы, так как женщина имела множество долгов. Но сначала оперативники решили опросить родственников, что и вывело их на убийцу.