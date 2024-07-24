Взрыв упавшего в Непале самолета авиакомпании Saurya Airlines попал на видео. Соответствующее видео в среду, 24 июля, опубликовало Daily Mail.

На кадрах видно, как самолет с пассажирами на борту на большой скорости падает на землю сразу после взлета и взрывается. Место крушения моментально охватывает пламя и клубы черного дыма, передает издание.

Самолет авиационной компании Saurya Airlines 24 июля потерпел крушение в аэропорту столицы Непала Катманду. На борту судна, который выполнял полет в Покхару, находились 19 человек, включая членов экипажа. Известно, что самолет потерпел крушение около 11 часов утра по местному времени и в 8:15 по московскому.

Самолет разбился в аэропорту столицы Непала

В пятницу, 12 июля, потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. Самолет упал возле деревни Большое Карасево. В результате авиакатастрофы погибли три человека. Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Спасатели завершили поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии 19 июля. Пилот и три пассажира погибли. Инцидент произошел в ночь на 19 июля. У вертолета Robinson R44 II сработал аварийный радиомаяк, позже пилот перестал выходить на связь.