Число погибших россиян при крушении судна в Южной Америке увеличилось

Трое россиян погибли в результате судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, на борту находились восемь россиян. Четверо из них выжили, еще один числится пропавшим без вести.

Guardian: судно с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане

Напомним, что инцидент с рыболовным судном произошел в понедельник, 22 июля, на юге Атлантики. Оно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Причина происшествия неизвестна.

Как сообщали СМИ со ссылкой на правительство автономного сообщества Галисия, всего на борту находились 27 человек: 10 испанцев, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Погибли по меньшей мере восемь моряков.