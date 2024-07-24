Число погибших россиян при крушении судна в Южной Америке увеличилось
Трое россиян погибли в результате судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на борту находились восемь россиян. Четверо из них выжили, еще один числится пропавшим без вести.
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Напомним, что инцидент с рыболовным судном произошел в понедельник, 22 июля, на юге Атлантики. Оно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены. Причина происшествия неизвестна.
Как сообщали СМИ со ссылкой на правительство автономного сообщества Галисия, всего на борту находились 27 человек: 10 испанцев, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Погибли по меньшей мере восемь моряков.