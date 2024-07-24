Расследованием подрыва машины в Москве займется управление по особо важным делам

Уголовное дело, возбужденное после подрыва автомобиля на севере Москвы, передали в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного отделения ведомства. "По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрея Александровича Стрижова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел", — говорится в заявлении. В публикации уточняется, что это управление занимается расследованием преступлений против личности и общественной безопасности. Утром 24 июля во дворе дома на Синявской улице в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В момент взрыва в салоне машины находились мужчина и женщина. В результате первому оторвало стопы, а его спутница получила рваные раны лица. По информации ряда СМИ, транспортное средство принадлежало российскому военнослужащему Андрею Торгашову. Но сам боец Вооруженных сил РФ опроверг эти данные. В качестве одной из основных версий произошедшего следователи рассматривают покушение. По информации Telegram-канала "112", под автомобилем было заложено взрывное устройство с тротиловым эквивалентом порядка 500 грамм. На этом фоне СК РФ возбудил уголовное дело.