Стало известна мощность СВУ, установленного в авто офицера ГРУ

Взрывное устройство, которое сдетонировало на севере Москвы, было установлено под водительским сидением автомобиля, принадлежавшего офицеру ГРУ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издания, его мощность составила около 0,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Владелец машины — полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье, — заявил источник.



Издание отмечает, что следователи отрабатывают все версии произошедшего, не исключается вариант о деятельности украинских спецслужб. Об этом же сообщал «Коммерсант», по данным которого после подрыва авто было возбуждено дело о покушении на убийство, однако не исключена возможность изменения статьи на теракт.

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser был зафиксирован утром 24 июля во дворе одного из жилых домов на улице Синявинской в северной части Москвы. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в Сети появились кадры с места взрыва автомобиля на севере Москвы. На кадрах видно, что машина получила сильные повреждения, а обломки разбросало по округе.