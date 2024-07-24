Офицер Минобороны РФ опроверг информацию о взрыве его машины

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов опроверг информацию из СМИ о том, что на московской парковке взорвался его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Слова мужчины передает RT.

Ранее на парковке на улице Синявинской в Москве взорвалась машина. По данным очевидцев, она принадлежала участнику спецоперации. Также ест еще одна информация, что владелец авто служил в главном разведывательном управлении (ГРУ).

Взрыв автомобиля, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, произошел из-за детонации взрывчатого устройства. В результате этого пострадало два человека, они находились в транспортном средстве. Мужчине оторвало стопы, его госпитализировали, а женщина получила рваные раны на лице.