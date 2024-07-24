Стало известно, сколько еще Блиновская должна налоговой

Основная задолженность блогера Елены Блиновской перед налоговой в рамках ее уголовного дела - 677 миллионов 665 тысяч рублей. Данной информацией поделился юрист Иван Морозов, передает РИА Новости.

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Блиновская уже уплатила в общей сложности 230 миллионов 286,5 тысяч, добавил собеседник. Подчеркивается, что сумма не учитывает пени и штрафы. Как отмечают СМИ, она может составлять более 1 миллиарда рублей.

Ранее Следственный комитет (СК) выступил за продление ареста блогера Елены Блиновской. Речь идет о деле о неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества. Пролонгацию срока содержания Блиновской под стражей рассматривают в Мосгорсуде в среду, 24 июля.

Более года назад Елена Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.