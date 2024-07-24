Мужчину, пострадавшего при взрыве авто в Москве, перепутали с другим военным

Супруга замначальника военной части спутниковой связи Андрея Торгашова опровергла сообщения СМИ о том, что ее супруг пострадал при подрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Об этом сообщает «360».

По словам женщины, с ее мужем все в порядке, а распространяемая информация о его ранении — фейк. Она утверждает, что во взорвавшейся машине был другой человек. Как сообщает RT, информацию опроверг и сам Торгашов.

Напомним, что взрыв случился на улице во дворе на Синявинской улице в 6:30. Пострадал водитель и его супруга — у первого оторвало стопы, вторая получила ранения лица. Ударной волной зацепило пять стоящих рядом автомобилей, а на первом и четвертом этаже многоэтажки выбило окна.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как сообщали СМИ, следователи рассматривают версию причастности к произошедшему украинских спецслужб, а в будущем дело могут переквалифицировать на теракт.