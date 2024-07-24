Певцу Шарлоту* продлили арест

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по решению Кировского районного суда Самары останется под стражей до сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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«Продлили [арест] до 23 сентября», - пояснила представитель суда.



В конце 2023 года Шарлот* стал фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, которые оскорбляют чувства верующих. Певец заявлял, что больше не считает себя гражданином РФ и поедет жить в Киев. Однако уже в середине ноября 2023 года он попросил у подписчиков денег на билет в Россию, а в декабре 2023 года его задержали. Позже против него возбудили уголовные дела о повреждении документов и о возбуждении ненависти либо вражды.

Шарлот* признал вину, подчеркнув, что действовал неумышленно. Певец также предположил во время судебного заседания, что во всех его бедах виновата наложенная на него неизвестными злоумышленниками порча.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.