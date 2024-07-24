Мощные выбросы мышьяка зафиксировали во время лесных пожаров в Канаде

Сезон лесных пожаров в Канаде 2023 года признали самым разрушительным в истории. Новое исследование помогло выявить новое опасное последствие.

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Ученые из Университета Ватерлоо и Университета Ниписсинга установили, что при лесных пожарах в атмосферу было выброшено значительное количество мышьяка. Команда проанализировала данные за последние 50 лет и определила, что в 2023 году объем выбросов мышьяка составил от 69 до 183 тонн.

Мышьяк – сильнодействующий токсин. При воздействии на организм даже в незначительных дозах он повышает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака. Это вещество обычно поглощается почвой, но при лесных пожарах оно трансформируется и попадает в окружающую среду.

Особенно значительные выбросы происходит в регионах с заброшенными или действующими горнодобывающими и металлургическими предприятиями. Одним из таких регионов является канадский Йеллоунайф. В течение многих лет там проводилась добыча полезных ископаемых, что привело к накоплению мышьяка в окружающем ландшафте. Четыре пожара в Йеллоунафе привели к выбросам 50% всего мышьяка, который ежегодно выделяется во всем мире при лесных пожарах.

Объемы выделения токсичного вещества при пожарах зависят от ряда факторов. Сред них: температура, глубина горения и тип почвы.

Ученые обнаружили, что самыми опасными являются выбросы мышьяка из водно-болотных угодий, поскольку этот ландшафт накапливает повышенные количества вредных веществ. В дальнейшем команда намерена оценить количество токсинов в северных торфяниках и изучить потенциальные выбросы других тяжелых металлов, сообщает Environmental Research Letters.

Ранее в местах лесных пожаров выявили опасный канцероген – шестивалентный хром Cr(VI). Вредное вещество может переноситься ветром и представлять опасность для жителей близлежащих населенных пунктов.